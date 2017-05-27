دفن شهداء الفداء في المحرق والماحوز دون علم ذويهم… والملا صادق أدى الصلاة عليهم!

صفحة رجل الدين الذي شارك في مراسم دفن الشهداء دون إذن من ذويهم

2017-05-27 - 12:35 ص

مرآة البحرين (خاص): ذكرت معلومات أن السلطات الأمنية قامت، الجمعة (26 مايو/ أيار 2017) بدفن شهداء الفداء الخمسة، بعد أن امتنعت عوائلهم عن دفنهم في المقابر التي تم تحديدها من قبل وزارة الداخلية.

وقالت المعلومات إن الشهداء محمد الساري، محمد زين الدين ومحمد العكري تم دفنهم في مقبرة المحرق، فيما تم دفن الشهيدين أحمد العصفور ومحمد حمدان في مقبرة الماحوز.

وفي التفاصيل، أوضحت المعلومات أن آسيويين قاموا بحفر قبور الشهداء وقام بحرينيون كلّفتهم إدارة الأوقاف الجعفرية بتغسيل الشهداء، فيما أدّى رجل دين يُدعى ملا صادق محمد غلوم الصلاة عليهم، وهو قيّم مقبرة المحرق الموكل من الأوقافبحضور حالات الوفيّات الخاصة بأحياء الحيّاك والصاغة والبنائيين.

وكان أهالي الشهداء قد طالبوا بتسلّم جثامين أبنائهم لتغسيلهم ودفنهم وفق تعاليم المذهب الشيعي، إلا أن الداخلية أضافت إلى جريمة قتلهم جريمة أخرى بدفنهم سرّا.