ادخال الناشطة ابتسام الصائغ للمستشفى في حالة انهيار عصبي بعد التحقيق معها 8 ساعات

2017-05-27 - 1:01 ص

مرآة البحرين: أدخلت الحقوقية ابتسام الصائغ المستشفى الجمعة (26 مايو/ أيار 2017) في حالة انهيار عصبي كامل بعد 8 ساعات من التحقيق معها من قبل جهاز الأمن الوطني.

وذكرت مصادر قريبة من الصائغ إنها تعرضت للضرب والمعاملة الحاطة بالكرامة، ما أدى إلى انهيارها، وبينت المصادر أن الصائغ خرجت منهارة من التحقيقات وتم نقلها للمستشفى على الفور.

وتعرضت الصائغ إلى هجمة من وسائل إعلام ومنظمات حكومية قبل حرق سيارتها الأسبوع الماضي، واستدعائها للتحقيق اليوم.