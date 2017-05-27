ملا صادق غلوم يقرّ: نعم صليت على جثامين الشهداء بعد اتصال قيل لي سندفنهم دون غسل أو صلاة

2017-05-27 - 3:11 ص

مرآة البحرين: اعترف رجل دين يدعى ملا صادق محمد غلوم قيامه بالصلاة على جثامين الشهداء حتى من دون إذن ذويهم. وعلق رداً على سؤال وجه له عقب نشر "مرآة البحرين" معلومات بهذا الصدد "نعم، تم الاتصال بنا قالوا إذا لم تحضروا سوف ندفنهم بلا تغسيل ولا صلاة".

وأضاف "أنا شاورت بعضا من مشايخ المنطقة قالوا لي اذهب لأنها حالة اضطرار. أفضل من أن يدفنوا دون التغسيل أو الصلاة عليهم"، على حد زعمه.

جاء هذا في سياق الرد على سؤال لذوي الشهداء وجه لغلوم على أحد برامج الدردشة الفورية عقب انتشار نبأ صلاته على جثامينهم.

وقامت السلطات الأمنية الجمعة (26 مايو/ أيار 2017) بدفن الشهداء الخمسة،بعد أن امتنعت عوائلهم عن دفنهم في المقابر التي تم تحديدها من قبل وزارة الداخلية.

وقالت المعلومات إن الشهداء محمد الساري، محمد زين الدين ومحمد العكري تم دفنهم في مقبرة المحرق، فيما تم دفن الشهيدين أحمد العصفور ومحمد حمدان في مقبرة الماحوز.

وفي التفاصيل، أوضحت المعلومات أن آسيويين قاموا بحفر قبور الشهداء وقام بحرينيون كلّفتهم إدارة الأوقاف الجعفرية التي يتم تعيينها بمراسيم ملكية بتغسيل الشهداء، فيما أدّى الملا صادق محمد غلوم الصلاة عليهم، وهو قيّم مقبرة المحرق الموكل من الأوقاف بحضور حالات الوفيّات الخاصة بأحياء الحيّاك والصاغة والبنائين.

وكان أهالي الشهداء قد طالبوا بتسلّم جثامين أبنائهم لتغسيلهم ودفنهم وفق تعاليم المذهب الشيعي إلا أن الداخلية ارتأت دفنهم سرّا.