الاتحاد الأوروبي: أحداث الدراز تمثل تطوراً مثيرا للقلق وندعو إلى استئناف الحوار

2017-05-27 - 1:15 م

مرآة البحرين (خاص): قال الاتحاد الأوروبي أن التطورات الأخيرة في الدراز تمثل "تطوراً مثيراً للقلق" داعياً جميع الأطراف في البحرين إلى "استئناف الحوار".

وفي بيان له (الجمعة 26 مايو/أيار 2017) قال الاتحاد الأوروبي أن "المواجهات التي حدثت مؤخراً بين قوات الأمن والمدنيين في قرية الدراز، والتي أسفرت عن مقتل 5 بحرينيين على الأقل واعتقال مئات آخرين، تمثل تطوراً مثيراً للقلق".

وأضاف "للحكومة البحرينية الحق السيادي والمسئولية في القيام بعمليات أمنية محلية لضمان سلامة مواطنيها. ومع ذلك، يجب على السلطات تطبيق مبدأ التناسب عند استخدام القوة، وأن تضع في اعتبارها تداعيات تصاعد العنف على هدف المملكة لتحقيق المصالحة الوطنية".

وختم البيان بالقول "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى استئناف الحوار والعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة لصالح جميع المواطنين البحرينيين".