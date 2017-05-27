عوائل شهداء الفداء: تصرف الداخلية في جثامين الشهداء سلب لحقنا الدستوري وسنلجأ لكل الوسائل القانونية لاستعادة هذا الحق

2017-05-27 - 1:24 م

مرآة البحرين: جددت عوائل الشهداء الخمسة (شهداء ساحة الفداء في الدراز) مطالبتهم السطات الرسمية بتسليمهم جثامين الشهداء، كي تقوم العوائل بمراسم التغسيل والتكفين والتشييع وفق المعتقدات ومواراة الأجساد في المقابر التي تحددها العوائل.

وفي بيان لهم (السبت 27 مايو/أيار 2017) اعتبرت عوائل الشهداء أن "استمرار وزارة الداخلية في احتجاز الجثامين الطاهرة، أو التصرف فيها، يعتبر «مخالفة للأحكام الشرعية التي قرّرها الدين الإسلامي الحنيف» وانتهاك صارخ للأعراف والقيم الإنسانية وسلب لحقنا الدستوري والقانوني والأخلاقي والإنساني، وهذا أمر نرفضه ونعترض عليه بقوة وإننا سوف نلجأ لكل الوسائل القانونية لاستعادة هذا الحق".