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انقطاع الاتصال بالرموز المعتقلين في سجن جو منذ 9 أيام
2017-05-27 - 1:34 م
مرآة البحرين: قال الناشط الحقوقي حسين محمد جواد برويز أن الاتصال انقطع بوالده (محمد جواد برويز) وبقيه رموز المعارضة المعتقلين في سجن جو منذ 9 أيام.
وعبر الناشط برويز عن قلقه على سلامة الرموز مطالباً بالسماح لهم بالتواصل مع أهاليهم في البحرين.
ومع اقتراب موعد الحكم على الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البحرين، آية الله الشيخ عيسى قاسم، منعت السلطات الرموز المعتقلين في سجن جو من التواصل مع أهاليهم، دون معرفة الأسباب.
انقطاع الاتصال بالوالد برويز ورموز المعارضة المعتقلين منذ تسعة ايام وقلق على سلامتهم ونطالب بالسماح لهم بالتواصل مع اهاليهم #البحرين— HussainMJawad (@HussainMJawad) May 27, 2017
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