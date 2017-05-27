انقطاع الاتصال بالرموز المعتقلين في سجن جو منذ 9 أيام

2017-05-27 - 1:34 م

مرآة البحرين: قال الناشط الحقوقي حسين محمد جواد برويز أن الاتصال انقطع بوالده (محمد جواد برويز) وبقيه رموز المعارضة المعتقلين في سجن جو منذ 9 أيام.

وعبر الناشط برويز عن قلقه على سلامة الرموز مطالباً بالسماح لهم بالتواصل مع أهاليهم في البحرين.

ومع اقتراب موعد الحكم على الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البحرين، آية الله الشيخ عيسى قاسم، منعت السلطات الرموز المعتقلين في سجن جو من التواصل مع أهاليهم، دون معرفة الأسباب.