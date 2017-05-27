مراسلون بلا حدود تدعو البحرين إلى وقف ترهيب الصحافيين وإسقاط التّهم عن نزيهة سعيد

2017-05-27 - 3:42 م

مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان على موقعها الإلكتروني إنّها "تدعو السّلطات البحرينية على وقف ملاحقتها القضائية للصحافية نزيهة سعيد عشية حكم في قضيتها، وأن توقف جهودها لترهيب الصّحافيين".

وأشارت ألكسندرا الخازن، وهي مديرة مكتب الشّرق الأوسط في المنظمة إلى أن "مراسلون بلا حدود تؤكد على طلبها إسقاط التّهم الموجهة إلى الصّحافية [نزيهة سعيد]، والسّماح لها بتجديد رخصتها للعمل في البلاد مجددًا من دون خوف من الانتقام".

وأضافت الخازن أن "مراسلون بلا حدود تدين الترهيب المتزايد للصّحافيين في البحرين، وخصوصًا الموقف الأكثر صرامة الذي لوحِظ مؤخرًا تجاه وسائل الإعلام الدّولية".

ولفتت المنظمة إلى أن قضية سعيد ليست الوحيدة، فقد رفضت السّلطات البحرينية العام الماضي منح تراخيص لخمسة صحافيين محليين على الأقل يعملون لوسائل إعلام دولية، واعتقلت المصور محمد الشّيخ الذي يعمل لصالح وكالة فرانس برس وحققت معه قبل إطلاق سراحه من دون توجيه تهم، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.

والبحرين هي من بين دول الشّرق الأوسط صاحبة أعلى معدل للصحافيين في السّجن، مع وجود 14 صحافيًا على الأقل خلف القضبان، بمن في ذلك مواطنين صحافيين. وقد تم تصنيفها في المركز 164 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصّحافة وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود.