فرانس 24: ترامب متهم بإثارة موجة جديدة من القمع ضد الشّيعة في البحرين

2017-05-27 - 3:47 م

مرآة البحرين (خاص): قالت قناة فرانس 24 في مقال على موقعها إن "الرّئيس ترامب متهم بإعطاء الضّوء الأخضر لملك البحرين، الذي التقى به في الرّياض، لتصعيد القمع ضد مواطنيه الشّيعة".

وأضافت أن "العملية الأمنية في الدّراز حصلت بعد 48 ساعة من اللّقاء في الرّياض"، لافتة إلى أنّ "الرّئيس الأمريكي قال أثناء التقاط صور له وللملك البحريني، إنّه "سيكون لدينا علاقة وثيقة جدًا، على المدى الطّويل. أنا أتطلع لذلك. لدينا الكثير من الأشياء المشتركة"".

وقال رضي الموسوي من جمعية وعد لفرانس 24 إنّه "من الواضح أن توقيت هذه العملية الأمنية يتعلق باللقاء بين الرّئيس الأمريكي والملك البحريني. نعلم جيدًا أن دونالد ترامب لا يهتم بحقوق الإنسان، وليست قضية أساسية برأيه، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأعمال، وببيع الأسلحة مقابل بضعة مليارات من الدّولارات".

ولفت مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى أن "ترامب قدّم لملك البحرين شيكًا على بياض لمواصلة القمع ضد شعبه"، مضيفًا أن "أيدي الإدارة الأمريكية قد تلطخت بالدّم حين قدّمت أسلحة من دون أي شروط إلى النّظام البحريني".

من جانب آخر، نشرت سكارليت حداد، وهي صحافية لبنانية، تغريدة على تويتر قالت فيها "النّتيجة الأولى لترامب: عمل عسكري للنّظام في البحرين ضد معارضة سلمية: لم يعد الأمر يتعلق بالدّيمقراطية ولا بالحقوق".

Le premier effet Trump: coup de force du pouvoir à Bahreïn contre opposition pacifiste.on ne nous parle plus de démocratie ne de droits — scarlett haddad (@HaddadScarlett) May 24, 2017

وكانت منظمة العفو الدّولية قد دعت إلى تحقيق مستقل بشأن "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين الذين وصفتهم "بالسّلميين".