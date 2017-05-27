زعيم المعارضة المعتقل الشيخ علي سلمان: من المعيب أن يحاصر آية الله قاسم أمام مرأى من العالم
2017-05-27 - 3:53 م
مرآة البحرين: ندد زعيم المعارضة البحرينية المعتقل، الشيخ علي سلمان بالحكم الصادر بحق زعيم الطائفة الشيعية في البلاد، آية الله الشيخ عيسى قاسم، معتبراً أن ما وصفه بـ "الحكم الجائر"، ما هو إلا "تكريس لسياسة الاضطهاد الطائفي الممنهج والاستهداف المبرمج ضد الطائفة الشيعية".
وفي اتصال هاتفي قال سلمان أنه "من المعيب أن يحاصر هذا الفقيه الورع التقي أمام مرأى من العالم وتصادر حريته ويضيق على أهل منطقته" محملاً السلطة مسؤولية سلامته.
وبارك سلمان لأهالي الشهداء استشهاد أبنائهم "دفاعاً عن الدين والعقيدة ونصرة للقائد"، سائلاً الله "الشفاء للجرحى والسلامة للمفقودين والإفراج عن المعتقلين والأمن والأمان لهذا الوطن".
وخاطب سلمان الشهداء قائلاً ""جزاكم الله خير الجزاء لقد أديتم واجبكم على أكمل وجه وفزتم بالسعادة الأبدية"، مختتماً مكالمته الهاتفية بالقول "عظم الله أجرك يا وطن.. أرواحنا فداك أبا سامي..".
- 2017-05-27أسوشيتد برس: اختراق قطر وحملة البحرين الدموية يعقبان زيارة ترامب للشرق الأوسط
- 2017-05-27فرانس 24: ترامب متهم بإثارة موجة جديدة من القمع ضد الشّيعة في البحرين
- 2017-05-27مراسلون بلا حدود تدعو البحرين إلى وقف ترهيب الصحافيين وإسقاط التّهم عن نزيهة سعيد
- 2017-05-27"وعد" تطالب بسحب القوات الأمنية من الدراز وإجراء تحقيق شفاف في استشهاد 5 مواطنين
- 2017-05-27انقطاع الاتصال بالرموز المعتقلين في سجن جو منذ 9 أيام
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus