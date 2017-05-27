أسوشيتد برس: اختراق قطر وحملة البحرين الدموية يعقبان زيارة ترامب للشرق الأوسط

2017-05-27 - 4:01 م

مرآة البحرين (خاص): قالت وكالة أسوشيتد إن الخليج شهد عددا من الاضطرابات السياسية بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض.

وفي تقرير بعنوان "اختراق قطر، وحملة البحرين الدموية يعقبان زيارة ترامب للشرق الأوسط"، قالت الوكالة إن البحرين شهدت تصعيدًا في حملة القمع إذ هاجمت القوات الأمنية قرية الدّراز، موطن الشيخ عيسى قاسم، ما أسفر عن مقتل خمسة متظاهرين واعتقال 286، وقالت أيضا إن السعودية شهدت هي الأخرى ازديادًا في التّوترات في المحافظة الشّرقية بين النّشطاء الشّيعة والقوات الأمنية السّعودية.

ونقلت أسوشيتد برس جزءا عن المحلل السياسي في معهد واشنطن للشرق الأدنى سيمون هندرسون قوله إن "العناصر الملكيين المتشددين الذين يفضلون التحرك ضد الاحتجاجات الشّيعية قد ينظرون إلى (تعليقات) الرّئيس ترامب في الرّياض على أنها إذن بالتّصعيد"، مضيفًا في مقال أنه "قيد يكون لذلك عواقب خطيرة على كل من البحرين والسّعودية".

من جانب آخر قال التقرير إن قطر وجدت نفسها في موقع الدّفاع يوم الخميس الماضي إذ حظرت دول عربية، من بينها البحرين ومصر والسعودية والإمارات، الوصول إلى مواقع قطرية على الإنترنت من بينها موقع قناة الجزيرة، في أعقاب زيارة الرّئيس الأمريكي ترامب إلى الشّرق الأوسط، في حين أعلنت قطر أن قراصنة نشروا تعليقات زائفة عن إيران وقضايا أخرى على موقع وكالة الأنباء التابعة للدولة هذا الأسبوع.