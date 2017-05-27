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علماء البحرين يدعون إلى المشاركة في المسيرات الداعمة لحق عوائل الشهداء باستلام جثامينهم

2017-05-27 - 6:54 م

مرآة البحرين: دعا علماء البحرين إلى المشاركة في المسيرات الداعمة لحق عوائل الشهداء في استلام جثامين الشهداء.

وقالوا في بيان السبت (27 مايو/ أيار 2017) "إنّنا جميعًا لمطالبون بالوفاء لتلك الدّماء وذلك الفداء، ومن هذا المنطلق ندعو لشيء من أداء الواجب من خلال (...) المشاركة في المسيرات الداعمة لحق عوائل الشهداء في استلام جثامين الشهداء السعداء، في هذه الليلة".

 

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