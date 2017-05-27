» أخبار
علماء البحرين يدعون إلى المشاركة في المسيرات الداعمة لحق عوائل الشهداء باستلام جثامينهم
2017-05-27 - 6:54 م
مرآة البحرين: دعا علماء البحرين إلى المشاركة في المسيرات الداعمة لحق عوائل الشهداء في استلام جثامين الشهداء.
وقالوا في بيان السبت (27 مايو/ أيار 2017) "إنّنا جميعًا لمطالبون بالوفاء لتلك الدّماء وذلك الفداء، ومن هذا المنطلق ندعو لشيء من أداء الواجب من خلال (...) المشاركة في المسيرات الداعمة لحق عوائل الشهداء في استلام جثامين الشهداء السعداء، في هذه الليلة".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-05-27أسوشيتد برس: اختراق قطر وحملة البحرين الدموية يعقبان زيارة ترامب للشرق الأوسط
- 2017-05-27زعيم المعارضة المعتقل الشيخ علي سلمان: من المعيب أن يحاصر آية الله قاسم أمام مرأى من العالم
- 2017-05-27فرانس 24: ترامب متهم بإثارة موجة جديدة من القمع ضد الشّيعة في البحرين
- 2017-05-27مراسلون بلا حدود تدعو البحرين إلى وقف ترهيب الصحافيين وإسقاط التّهم عن نزيهة سعيد
- 2017-05-27"وعد" تطالب بسحب القوات الأمنية من الدراز وإجراء تحقيق شفاف في استشهاد 5 مواطنين
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus