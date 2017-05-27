روحاني يتصل بأمير قطر... والأخير يؤكد رغبة بلاده تعزيز العلاقات وتطويرها مع إيران

2017-05-27 - 11:55 م

مرآة البحرين: أجرى الرئيس الإيراني حسن روحانی اتصالاً السبت (27 مايو/ أيار 2017) مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد فيه "حرص إيران على بناء علاقات وطيدة مع دولة قطر". كما أكد على " مواصلة التعاون بین دول الجوار في منطقة الخلیج العربي كونها من الأسس التي تقوم علیها السیاسة الخارجیة فی إیران".

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إن روحاني أوضح في خلال الاتصال بأن طهران "تهتم جدا إلى تعزيز علاقاتها مع دولة قطر الشقيقة و بإمكاننا رفع العراقيل وترسيخ أسس الأخوّة". وشدد روحاني على أن "استقرار المنطقة وأمنها مرتبط بعضه ببعض ولا يمكن تفكيكه على الإطلاق"، مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو دائما إلى الوسطية والاعتدال وتغليب الحكمة والعقل في العلاقات بين الدول والبلدان".

بدوره فقد هنأ أمير دولة قطر الرئيس الإيراني حسن روحاني على فوزه بالانتخابات لدورة ثانية، مؤكدا أن "العلاقات بين الدوحة وطهران هي علاقات تاريخية وطيدة" معربا "عن رغبة بلاده لتعزيز العلاقات وتطويرها أكثر فأكثر".

وفي إشارة منه إلى بعض الأزمات في المنطقة، أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن "الطريق الوحيد لحل هذه الأزمات والمشاكل هو الحوار والتفاوض"، مشددا على "ضرورة استمرار مسار التفاوض والحوار بين إيران ودول الخليج العربي الذي تقوم به دولة الكويت".