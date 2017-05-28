"الداخلية" تعترف أنها دفنت شهداء الدراز دون تسليمها لذويهم

2017-05-28 - 4:01 م

مرآة البحرين: بعد يومين من دفنها لجثامين خمسة من شهداء مجزرة الدراز يوم 23 مايو 2017, اعترفت وزارة الداخلية أنها دفنت الشهداء دون تسليم جثامينهم لذويهم ليقرروا كيفية تشييعهم ودفنهم.

فقد قال الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية اليوم الأحد (28 مايو/ أيار 2017)، أن عملية دفن المتوفين في العملية الأمنية بقرية الدراز، تمت من خلال الاتصال مع ذويهم يوم الجمعة 26 مايو 2017 وطلب منهم حضور عملية الدفن، حيث أبدوا استعدادهم للحضور، إلا أنهم، وبعد المضي في اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، تراجعوا ورفضوا حضور الدفن، وهذا موثق بالتسجيل، وذلك في رد وزارة الداخلية على ما نشرته صحيفة الوسط المحلية في عددها الصادر اليوم (الأحد) تحت عنوان "دفن متوفي الدراز الخمسة، دون علم ذويهم".

وأوضح الوكيل المساعد للشئون القانونية، أنه على أثر ذلك، تم إتمام مراسم الدفن وذلك بعد التغسيل والتكفين والدفن وإتمامها كاملة، تحت إشراف أحد رجال الدين والذي قام بالصلاة على المتوفين، وكل ذلك وفق مقتضيات المذهب الجعفري، مع توثيق كافة هذه الإجراءات بالصوت والصورة.