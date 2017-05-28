آية الله ناصر مكارم الشيرازي يدين هجوم حكام البحرين على منزل آية الله قاسم

2017-05-28 - 5:04 م

مرآة البحرين: أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن المرجع الديني آية الله العظمى ناصر مكارم شيرازي أصدر بيانا أدان فيه تصرفات حكام البحرين في هجومهم على منزل آية الله عيسى قاسم.

وجاء في البيان «يستمر حكام البحرين بتتبعهم الأعمى للسعودية وأمريكا حيث أقدموا على هجوم جبان على منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، واعتقلوا وقتلوا وجرحوا واعتقلوا مجموعة كبيرة من المواطنين البحرينيين. هذا العمل الجبان يفتح صفحة سوداء جديدة في ملف الأعمال والتصرفات المشؤومة، وينثر بذور الكره والعداوة في كل مكان».

وأضاف «لا يعلم هؤلاء أن تتبعهم للسعودية وأمريكا سوف يقودهم الى مصير كالمصير المشؤوم لصدام وأمثاله».

ودعا ناصر مكارم شيرازي حكام البحرين الى« العودة الى الطريق الصحيح قبل فوات الأوان والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب البحريني، وأن لا يستمروا في توجيه الضربات الى شجرة حكمهم».