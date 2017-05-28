جهاز الأمن الوطني يحاول إجبار الحقوقي عبدالجليل يوسف عبر التهديد على ترك النشاط الحقوقي

2017-05-28 - 4:52 م

مرآة البحرين: قال نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة، إن جهاز الأمن الوطني أخلى سبيل رئيس لجنة الرصد في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالجليل يوسف بعد التحقيق معه لمدة 4 ساعات.

وأشار المحافظة إلى أن الحقوقي عبدالجليل تعرض خلال التحقيق معه للشتم والتهديد وسوء معاملة، وذلك لإجباره على ترك العمل الحقوقي.

يشار إلى أن الحقوقي عبدالجليل يوسف هو والد الشهيد محمد عبدالجليل.