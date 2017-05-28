» أخبار
جهاز الأمن الوطني يحاول إجبار الحقوقي عبدالجليل يوسف عبر التهديد على ترك النشاط الحقوقي
2017-05-28 - 4:52 م
مرآة البحرين: قال نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان سيد يوسف المحافظة، إن جهاز الأمن الوطني أخلى سبيل رئيس لجنة الرصد في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالجليل يوسف بعد التحقيق معه لمدة 4 ساعات.
وأشار المحافظة إلى أن الحقوقي عبدالجليل تعرض خلال التحقيق معه للشتم والتهديد وسوء معاملة، وذلك لإجباره على ترك العمل الحقوقي.
يشار إلى أن الحقوقي عبدالجليل يوسف هو والد الشهيد محمد عبدالجليل.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-05-28آية الله ناصر مكارم الشيرازي يدين هجوم حكام البحرين على منزل آية الله قاسم
- 2017-05-28المحامي الشملاوي يقول إن قيام الداخلية بدفن شهداء الدراز بالطريقة التي تمت انتهاك صارخ للدستور
- 2017-05-28"الداخلية" تعترف أنها دفنت شهداء الدراز دون تسليمها لذويهم
- 2017-05-27علماء البحرين يدعون إلى المشاركة في المسيرات الداعمة لحق عوائل الشهداء باستلام جثامينهم
- 2017-05-27أسوشيتد برس: اختراق قطر وحملة البحرين الدموية يعقبان زيارة ترامب للشرق الأوسط
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus