عوائل الشهداء تكذّب بيان الداخلية… وتؤكد: مذهبنا لا يجيز الدفن دون إذن الولي الشرعي

2017-05-28 - 10:17 م

مرآة البحرين (خاص): نفت عوائل "شهداء الفداء"، الذين قتلتهم قوات الحكومة خلال الهجوم على المعتصمين في الدراز (23 مايو/ أيار 2017)، أنهم أبدوا استعدادهم لدفن جثامين الشهداء ثم تراجعوا.

وقالت عوائل الشهداء في بيان "نحن عوائل شهداء الفداء ننفي بشكل قاطع مزاعم وزارة الداخلية الصادرة اليوم بشأن أننا ابدينا استعدادنا ثم رفضنا وتراجعنا عن دفن أبنائنا الشهداء ولا زلنا ندين ونستنكر هذه الجرائم المتتالية النكراء المخالفة لجميع الأعراف الدينية والقانونية والإنسانية".

وأضاف البيان "إننا ماضون على الاستمرار بالمطالبة بحقنا غير القابل للتصرف، في تسلم جثامين أبنائنا لتغسيلهم وتشييعهم ودفنهم في المقابر التي نحددها نحن، علماً بأننا أصدرنا منشور ظهر الجمعة الماضي (26 مايو 2017) أكدنا فيه بأننا لا نجيز لأي شخص أو أي جهة، أيًا كانت، أن تقوم بتغسيل ودفن أبنائنا".

تابع البيان "نؤكد مرة أخرى أن مصادرة هذا الحق يعتبر انتهاك لدستور البحرين وكذلك المادة 52 - من القانون رقم (3) لسنة- 1975- بشأن الصحة العامة والتي تنص على أن "يتولى أقارب المتوفى عمل الترتيبات اللازمة لدفن جثته"، ولم يجوز للسلطة المنفذة أن تتولى ذلك إلا في بعض الأحوال وبصفة خاصة في حالة وفاة شخص نتيجة لإصابته بمرض معد، وذلك مع التقيد بأحكام الشريعة وإشراف أقارب المتوفى أن وجدوا".

وأضاف "‎الأمر الذي مقتضاه ولازمه وجوب احترام القانون خصوصا من الجهات المنوط بها حفظ النظام وتطبيق القانون (...) علماً بأن مذهبنا الجعفري لا يجيز القيام بتغسيل ودفن المتوفين بدون إذن وليهم الشرعي".