البحرين: قوات النظام تهاجم مسيرات تشييع رمزي لـ 5 شهداء دفنتهم سرا

2017-05-29 - 1:11 ص

مرآة البحرين (خاص): هاجمت قوات الحكومة مسيرات تشييع رمزية لشهداء الفداء الخمسة، الذين قتلتهم الداخلية خلال هجوم مميت على المعتصمين في الدراز، قبل أن تقوم بدفن جثامينهم سرا الجمعة.

وخرجت مسيرات في مناطق عدة تندد بدفن الشهداء، وتؤيد حق عوائلهم في استلام جثامينهم ودفنهم.

ورفعت المتظاهرون صورا للشهداء، ورددوا شعارات مناوئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي حملوه مسؤولية قتل 5 متظاهرين وإصابة العشرات واعتقال المئات خلال الهجوم.

وتصاعد العنف ضد المعارضة بعد لقاء جمع الملك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى فيه تطمينات بأن علاقات البلادين "لن تشهد في عهده أي توتر".