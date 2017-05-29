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صور: اعتصام في باريس احتجاجاً على مجزرة الدراز واقتحام منزل آية الله قاسم
2017-05-29 - 12:34 م
مرآة البحرين: نظم نشطاء في العاصمة الفرنسية باريس، اعتصاماً للتنديد بمجزرة الدراز، واقتحام منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آيه الله الشيخ عيسى قاسم.
واستنكر المحتجون (السبت 27 مايو/أيار 2017) مجزرة الدراز التي راح ضحيتها 5 شهداء وعشرات الجرحى، كما نددوا باقتحام القوات الأمنية لمنزل آية الله قاسم، مطالبين حكومة البحرين بالتوقف عن استهداف الشيعة وتلبية المطالب الشعبية.
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