صور: اعتصام في باريس احتجاجاً على مجزرة الدراز واقتحام منزل آية الله قاسم

2017-05-29 - 12:34 م

مرآة البحرين: نظم نشطاء في العاصمة الفرنسية باريس، اعتصاماً للتنديد بمجزرة الدراز، واقتحام منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آيه الله الشيخ عيسى قاسم.

واستنكر المحتجون (السبت 27 مايو/أيار 2017) مجزرة الدراز التي راح ضحيتها 5 شهداء وعشرات الجرحى، كما نددوا باقتحام القوات الأمنية لمنزل آية الله قاسم، مطالبين حكومة البحرين بالتوقف عن استهداف الشيعة وتلبية المطالب الشعبية.