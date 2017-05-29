2017-05-29 - 12:38 م

مرآة البحرين: دانت عشرات الشخصيات العربية القمع الدموي من قبل حكومة البحرين للمتظاهرين السلميين في الدراز، معبرة عن قلقها من "العنف الدموي للسلطات الحكومية".

وفي بيان لهم (28 مايو/أيار 2017) لاحظ النشطاء العرب أن البحرين شهدت "هجوما دمويا شرسا ومنفلتا من قبل السلطات الحاكمة بعد قمة الرياض الأخيرة"، قائلة أن "هذه الإجراءات الدموية أقلقت القوى والمنابر والتيارات الوطنية والقومية واليسارية داخل البحرين وخارجها" مستنكرة، بشدة إصرار "الحكومة ومن يسيرها على تدمير البلاد واضطهاد العباد".

ودعا الموقعون على البيان من مثقفين وسياسيين ونشطاء عرب إلى "الدعوة الصادقة لحوار وطني حقيقي يضمن للشعب خياراته ويحمي البلاد من الخراب والتدخل الخارجي"، معلنين تضامنهم مع إرادة الشعب في البحرين، ومطالبين بالتوقف فورا عن "الإجراءات الدموية وإطلاق سراح كل المعتقلين".

ووقع على البيان كل من:

- فيوليت داغر، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان. فرنسا.

- رحاب مكحل، مدير عام المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، لبنان.

- سناء الجواهري، ناشطة اجتماعية. أسبانيا.

- نوال حدادين، عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- بثينة داغستاني، ناشطة سياسية، الأردن.

- هدى مستريحي، ناشطة سياسية، الأردن.

- يسرى الكردي، جمعية مقاومة الصهيونية والتطبيع، الأردن.

- رياحين الچلبي، مهندس استشاري، المملكة المتحدة.

- منيرة كتمتو، ناشطة فلسطينية، كندا.

- مروان عبد العال، روائي ومناضل سياسي فلسطيني، مقيم في لبنان.

- جورج منصور- وزير سابق ورئيس الجمعية العراقية الكندية لحقوق الإنسان.

- د. فلاح حسن الخطاط، أكاديمي وفنان تشكيلي، بغداد / العراق.

- كمال السعيدي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، المغرب.

- د. عامر حسن فياض، عميد كلية العلوم السياسية، جامعة النهرين، بغداد / العراق.

- هاني لازم، متقاعد، العراق.

- المحامي محمود مرعي، سوريه.

- د. حسين علي شعبان، كاتب وصحافي، المملكة المتحدة.

- محمود الشربيني، دكتور العلوم السياسية، نائب رئيس المؤتمر الناصري العام، مصر.

- جوزف بوعقل، صحافي وناشر، لبنان، مسؤول سابق في الحزب الشيوعي اللبناني.

- د نظمي العبيدي، طبيب، أسبانيا.

- محمد الطيب أحمد صدقي، عضو المؤتمر القومي- الإسلامي، فلسطين.

- د. كامل مهدي، مدير أسبق لمركز دراسات الخليج العربي في جامعة إكستر.

- معن بشور، الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، لبنان.

- عبد الغني هللو، عضو المجلس الوطني الفلسطيني.

- عمر الصكبان، طبيب وأكاديمي، العراق.

- أحمد المؤيد، كاتب وناشط سياسي يمني، مدير منظمة سبأ للديموقراطية وحقوق الإنسان.

- نزار رهك، كاتب وصحفي، ألمانيا..

- يحيا حرب، صحافي، بريطانيا.

- محمد إبراهيم، باحث، الخرطوم.

- محمد جابر، صحفي، العراق.

- د. عباس الإمامي، منظمة حقوق الإنسان لتركمان العراق، لندن.

- عماد محمد التميمي، إعلامي، العراق.

- الدكتور محمود سعاده، الأمين العام للحزب الشيوعي الفلسطيني.

- أمين شاتي، فنان تشكيلي، العراق.

- الدكتور عصام السعدي، شاعر ومؤرخ، عضو المؤتمر القومي العربي وعضو اتحاد الكتاب والأدباء العرب، بغداد.

- الدكتور ذيب مرجي، أستاذ جامعي ونائب سابق، الأردن.

- الدكتور عبدالله العساف، كاتب وناشط سياسي، عضو اتحاد الكتاب، الأردن.

- محمد البشير، باحث عضو المؤتمر القومي العربي، الأردن.

- الحزب الشيوعي الفلسطيني، فلسطين المحتلة.

- د محمد علي الناصري، أستاذ جامعي، العراق.

- سالم صويص، ناشط سياسي، الأردن.

- يوسف قويدر، ناشط سياسي، الأردن.

- حسين ابوراس، ناشط سياسي، الأردن.

- الدكتور سليمان الصويص، ناشط حقوق، الأردن.

- عزام الصمادي، رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، الأردن.

- أسامة الشبيبي، دكتوراه في الصيدلة. لندن / بريطانيا.

- سعود قبيلات، كاتب وعضو اتحاد الكتاب والأدباء العرب وعضو الأمانة العامة للجبهة التقدمية العربية، الأردن.

- الدكتور إبراهيم حجازين، ناشط سياسي، الأردن.

- الدكتور عرفات الأشهب، طبيب وكاتب، عضو اتحاد الكتاب والأدباء العرب، الأردن.

- فرج اطميزه، الأمين العام للحزب الشيوعي الأردن.

- منير حمارنه، الأمين العام السابق للحزب الشيوعي، الأردن.

- نضال مضيه، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- عبدالله زريقات، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- عمر عواد، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- سعد عاشور، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- محمد مشرف، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- عبد الرحيم جويحان، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- سامي حمارنه، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- مازن قموه، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، الأردن.

- خلدون البرغوثي، ناشط سياسي، الأردن.

- عامر التل، ناشط سياسي، الأردن.

- نائل التهتموني، ناشط سياسي، الأردن.

- الدكتور احمد ماضي، أستاذ جامعي وكاتب وعضو اتحاد الكتاب والأدباء العرب، الأردن.

- الدكتور محمود الحارس، عضو المؤتمر القومي العربي، الأردن.

- د. محمد جعفر حسن، أستاذ جامعي، بريطانيا.

- مازن هلسا، ناشط سياسي، الأردن.

- محمد عرابة، ناشط سياسي، الأردن.

- عناد ابو وندي، صحفي، الأردن.

- باسل الساعاتي، دكتوراه هندسة، المملكة المتحدة.

- مجدى المعصراوى، نائب الأمين العام للمؤتمر القومى العربى، عضو مجلس الشورى المصرى السابق، مصر.

- محمد أحمد إبراهيم / مدير مركز الصمود للدراسات والأبحاث .نيقوسيا - قبرص.

- خالد عبد المجيد، عضو المؤتمر القومي العربي وأمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية.

- محمد العبد الله، كاتب وناشط سياسي، فلسطين - سوريا.

- د. سيف دعنا، كاتب وأكاديمي، الولايات المتحدة.

- نافذ أبو حسنة، كاتب وإعلامي، فلسطين - لبنان.

- رامز مصطفى، كاتب وباحث سياسي، فلسطين - سوريا.

- د. بسام رجا، كاتب وإعلامي، فلسطين - سوريا.

- علي ناصر، كاتب وناشط، فلسطين.

- فؤاد شحرور، إعلامي وناشط، فلسطين - سوريا.

- هشام الزعبي، تربوي وناشط، فلسطين - سوريا.

- صالح مبارك، ناشط سياسي، الأردن.

- د. فؤاد رجا يوسف، حقوقي وناشط، فلسطين - سوريا.

- د. عايد أحمد، طبيب وناشط ، السويد.

- فايق صالح، رئيس جمعية الشعب الفلسطيني في مدينة أوبسالا، السويد.

- فرج الهربيطي، رجل أعمال وناشط، السويد.

- هيثم ابراهيم، مترجم وناشط، السويد.

- أيمن شقرة، ناشط، ألمانيا.

- سامي شاهين، ناشط فلسطيني، كندا.

- د. محمود العلي، أكاديمي وباحث ومنسق مركز حقوق اللاجئين -عائدون، لبنان.

- خالد السعدي، رئيس جمعية الشتات في مدينة غوتنبرغ، السويد.

- كاظم الموسوي، كاتب وباحث سياسي. العراق/ بريطانيا.

- فرات علوان، إعلامي/موقع ساحة التحرير.العراق/ السويد

- نمير النمر، إعلامي/موقع ساحة التحرير. العراق / هولندا

- محمدالعبيدي، إعلامي/ موقع ساحة التحرير.العراق/الدنمارك