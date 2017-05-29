أمين عام مجلس وحدة المسلمين في باكستان يستنكر فرض الإقامة الجبرية على آية الله قاسم ويدين الصمت العالمي

2017-05-29 - 12:40 م

مرآة البحرين: استنكر أمين عام مجلس وحدة المسلمين في باكستان، الشيخ راجا ناصر عباس جعفري فرض الإقامة الجبرية على آية الله الشيخ عيسى قاسم والسعي إلى إبعاده خارج البحرين.

كما دان جعفري الصمت العالمي على الظلم الذي يمارس من قبل نظام البحرين ونظام السعودية، مشدداً على أن الحراك الشعبي عمل ديمقراطي ودستوري وأمر شرعي وفق جميع الأنظمة والقوانين.

وشدد على أن هذه الاعتداءات "لا تستطيع أن توقف الحراك الشعبي السلمي ضد الحكام المستبدين والظالمين"، مطالباً وزارة الخارجية الباكستانية على تقديم الاحتجاج لحكومة البحرين لارتكابها للجرائم القمعية.