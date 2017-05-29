عبداللهيان: البحرين حاصرت منزل الشيخ عيسى قاسم بدعم سعودي وضوء أخضر أمريكي

2017-05-29 - 12:42 م

مرآة البحرين: اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني (النواب)، أمير حسين عبداللهيان أن حكومة البحرين أقدمت على محاصرة منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، بعد حصولها على دعم سعودي وضوء أخضر أمريكي.

وأضاف عبداللهيان في تصريحات نشرتها وكالة مهر للأنباء أن اعتماد السعودية والبحرين على الولايات المتحدة الأمريكية لن ينفعهما بأي شكل من الأشكال، على حد قوله.