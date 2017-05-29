السجن 3 سنوات لـ 5 متهمين بالتجمهر في جنوسان

2017-05-29 - 12:44 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن 5 متهمين لمدة 3 سنوات بقضية حرق وتجمهر وحيازة «مولوتوف» بمنطقة جنوسان، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر جنحة إحراز المتهم الخامس للسيف المضبوط وإحالتها للمحكمة الصغرى الجنائية المختصة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم جميعاً في 14 سبتمبر/ أيلول 2014، أشعلوا عمداً وآخرين حريقاً في منقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر، وأنهم حازوا عبوات «مولوتوف».

كما وجهت للخامس أنه حاز السيف دون ترخيص من وزير الداخلية.