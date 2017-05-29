2017-05-29 - 4:15 م

مرآة البحرين: حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، حكومة البحرين من "انفجار الأوضاع"، بعد مجزرة الدراز واقتحام منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وقال قاسمي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي (الإثنين 29 مايو/أيار 2017) أن "علاقات إيران مع دول الجوار قائمة على أساس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكن ما شاهدناه بعد الأحداث الأخيرة في البحرين كان أمرا مؤلما ويعد انتهاكا لحقوق الإنسان، وللأسف فإن إجراءات الحكومة البحرينية وقعت بعد مؤتمر الرياض الأخير، وعلى كل حال فإن هذه الإجراءات مشبوهة".

وأضاف "من الأفضل لدول المنطقة اتخاذ إجراءات حكيمة لمعالجة مشاكلها الداخلية بعيدا عن توتير الأوضاع"، موضحاً أن "نهج بعض الدول بتقديم الأموال لضمان أمنها بواسطة دول أجنبية، يعد خطرا يهدد المنطقة برمتها".

وتابع "ما حدث في البحرين هي أعمال مشينة، وهي من وجهة نظر طهران مدانة ومذمومة، وننصح الحكومة البحرينية مجددا بالتزام ضبط النفس واحترام عقائد وأفكار الآخرين، والتخلي عن قمع مواطنيها".

وأكمل "الحكومة البحرينية يجب أن تتعلم من التاريخ بأن ربط مشكلاتها الداخلية بخارج الحدود وممارسة القمع ربما يؤدي إلى حل مؤقت، ولكن إذا استمرت هذه الإجراءات فسينفجر الوضع بشكل عفوي".

وختم المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بالقول أن "إيران لا ترغب في أن تواجه دول الجوار مثل هذه المشاكل، وليس لدينا خيار سوى أن ننصح هؤلاء بالتعامل برأفة مع شعوبهم" على حد تعبيره.