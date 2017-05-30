مركز حقوقي: قطر رحلت ناشطا سعوديا في مجال حقوق الإنسان إلى بلده

2017-05-30 - 6:30 ص

مرآة البحرين (أ ف ب): قامت السلطات القطرية بترحيل الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان محمد عبدالله العتيبي إلى بلده بينما كان في طريقه للسفر الى النرويج، بحسب مركز حقوقي.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاثنين ان العتيبي توجه الى قطر في آذار/مارس الماضي بعدما وجهت له عدة تهم في السعودية بينها العمل في جمعية غير مرخصة.

وأوضح المركز أنه "فجر يوم 28 أيار/مايو 2017، تم ترحيل محمد العتيبي (49 عاما) وزوجته قسراً إلى المملكة العربية السعودية" بينما كانا في طريقهما إلى النرويج.

وأضاف أن الحكومة النرويجية وافقت "وبشكل استثنائي على منحه وزوجته وثيقتي سفر (...) وأعطتهما الحق في طلب اللجوء السياسي حال وصولهما البلاد".

لكن وزارة العدل النرويجية أكدت ان العتيبي لم يكن يسعى مع زوجته إلى طلب اللجوء السياسي في النروج.

وقال أندرياس سكيولد-لورانج المتحدث باسمها ان "ناشطا سعوديا في مجال حقوق الإنسان تم منحه تصريحا بالسفر الى النرويج من ضمن حصة لاجئي الأمم المتحدة، قد تم ترحيله من قطر الى السعودية".

وقال مصدر في وزارة الخارجية القطرية بحسب ما نقل عنه الاعلام الرسمي أن قرار الترحيل صدر بناء على اجراء قانوني مستندا إلى اتفاقات إقليمية بشأن تبادل الأشخاص المطلوبين.

وكان العتيبي اعتقل لأول مرة في كانون الثاني/يناير 2009 واتهم "بمحاولة الشروع في احتجاجٍ سلمي" ولم يطلق سراحه إلا في 11 حزيران/يونيو 2012 "حيث ظل مسجوناً يتنقل بين السجون لفترة تقارب من الثلاث سنوات وسبعة أشهر.

وبعد إطلاق سراحه، منع من السفر "لاكثر من خمس سنوات" حتى تاريخ الاول من كانون الثاني/يناير 2017، وفقا للمركز الحقوقي.

من جهتها، حذرت منطمة هيومان رايتس ووتش من ان العتيبي يواجه خطر التعرض لحكم بالسدن مدة طويلة وامكانية ان يواجه معاملة سيئة في حال اعادته الى المملكة.

وكان المقرر الخاص للامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان ومكافحة الارهاب بن ايمرسون دعا مطلع الشهر الحالي خلال زيارة الى السعودية المملكة الى مراجعة قانون مكافحة الارهاب وإعادة تعريف "الارهاب" في نصوصه.

وقال للصحافيين في الرياض ان تعديلات ادخلت على قانون مكافحة الارهاب عام 2014 تقدم "تعريفا فضفاضا وغير مقبول" للجريمة ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.ودعا السلطات الى إنشاء آلية مستقلة لمراجعة قضايا الأشخاص الذين جرى سجنهم على خلفية قضايا حقوقية "وتخفيف العقوبات او العفو عن هؤلاء السجناء وبشكل فوري".

وياتي ترحيل العتيبي الى السعودية في وقت تمر العلاقات بين قطر ودول الخليج بمرحلة صعبة بعدما اعادت تصريحات نسبت الى أمير قطر ونفت الدوحة صحتها تأجيج التوتر بين الطرفين.

وتسعى الامارة الغنية بالغاز الى الحد من الأضرار الناجمة عن تسريب تصريحات نسبت الاربعاء الى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقالت الدوحة أنها مفبركة ونشرت بعد اختراق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتضمنت التصريحات التي نسبت الى أمير قطر انتقادات واضحة للسعودية ودول الخليج، لجهة موقفها من إيران. ونقل عن الأمير قوله إن إيران "تمثل ثقلا إقليميا وان ليس من الحكمة التصعيد معها".

ورواية اختراق وكالة الأنباء تواجه تشكيكا في إعلام السعودية والإمارات، الدولتان الأبرز في مجلس التعاون الخليجي الذي تنتمي إليه قطر.