بالصور: اعتصام أمام مقر الاتحاد الأوروبي تنديداً بمجزرة الدراز

2017-05-30 - 11:33 ص

مرآة البحرين: بث نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لنشطاء وهم يعتصمون عند مقر الاتحاد الأوروبي (الإثنين 29 مايو/أيار 2017) في بروكسل ببلجيكا، احتجاجاً على مجزرة الدراز واقتحام منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وقال بيان صادر عن المنظمين أن المشاركين رفعوا شعارات منددة بسلطات البحرين وقمعها الدموي، كما أدانوا ممارسات القمع والقتل التي تقوم بها السلطات ضد شعب البحرين وآية الله الشيخ عيسى قاسم، داعين الاتحاد الأوروبي إلى "عدم الصمت في قضية البحرين".



