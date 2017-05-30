الاستئناف تؤيد أحكاما تصل إلى السجن المؤبد بحق 11 متهماً بتفجير قنبلة في كرانة

2017-05-30 - 4:39 م

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، بتأييد الحكم على 11 مستأنفاً.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بالسجن المؤبد لمتهمين الثاني والرابع والسابع والحادي عشر، والحبس ثلاث سنوات للأول والثالث والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر، والحبس ثلاث سنوات للمتهم الأول عن الاتهام بالبند الرابع، والسجن 10 سنوات للمتهمين الثاني والحادي عشر عن الاتهام بالبند الثالث، في واقعة تفجير قنبلة بكرانة والشروع بقتل شرطيين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين الاثني عشر إلى المحكمة زاعمة أنهم في 17 يوليو/ تموز 2015، شرعوا وآخرين مجهولين في قتل شرطييْن وآخرين عمداً بزرع عبوة متفجرة تحت الأرض في ساحة رملية ومن ثم استدراج رجال قوات الشرطة في منطقة كرانة برمي زجاجات «المولوتوف».