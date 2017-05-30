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السجن 5 سنوات لمتهم بوضع قنبلة وهمية في العكر
2017-05-30 - 4:46 م
مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن متهم 5 سنوات وبمصادرة المضبوطات بقضية وضع هيكل للمتفجرات بالعكر.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 17 سبتمبر/ أيلول 2016 حمل ووضع بمكان عام هيكلاً محاكياً لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
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