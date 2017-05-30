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الداخلية تخلي منزلاً بالقرب من مسكن آية الله قاسم كانت قد استولت عليه بعد اقتحام الدراز
جانب من التواجد الأمني عند منزل آية الله قاسم
2017-05-30 - 4:56 م
مرآة البحرين (خاص): أخلت قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، منزلاً يقع بالقرب من مسكن آية الله قاسم، كانت قد استولت عليه، بعد مجزرة الدراز واقتحام منزل قاسم.
وقال نشطاء من البلدة التي تتواجد فيها الشرطة بكثافة، أن القوات الأمنية، أخلت منزل المواطن "علي زين الدين" الذي يقع قبالة منزل آية الله قاسم، بعد أوامر من جهات عليا.
وكانت مرآة البحرين نشرت خبراً عن استيلاء جهة أمنية على منزل المواطن علي زين الدين، بعد سرقتها مبالغ نقدية أثناء المداهمة، وطردها قاطني المنزل، حيث استخدمته كمكان للاستراحة، للقوات التي تداوم على محاصرة منزل آية الله قاسم، الذي يخضع للإقامة الجبرية.
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