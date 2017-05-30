تأجيل قضية نبيل رجب حتى 12 يونيو والسماح لمحاميه بلقائه في مستشفى القلعة

2017-05-30 - 5:05 م

مرآة البحرين: أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة اليوم (الثلثاء 30 مايو/أيار 2017) القضية الثانية للناشط الحقوقي البارز نبيل رجب حتى 12 يونيو/حزيران 2017، مع استمرار حبسه.

وصرحت المحكمة لمحامي رجب بلقائه في مستشفى القلعة ومشاهدة الأقراص المدمجة (المقابلات التلفزيونية) على جهاز كمبيوتر محمول، في محبسه.

وتتهم السلطات رجب بإذاعة أخبار كاذبة على خلفية مقابلات تلفزيونية مع وسائل إعلام أجنبية، تحدث فيها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.