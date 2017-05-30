ثمانية قتلى بتفجير انتحاري في الكرادة بوسط بغداد

2017-05-30 - 5:20 م

مرآة البحرين (أ ف ب): قتل ثمانية أشخاص على الأقل ليل الاثنين في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري أمام متجر لبيع المثلجات في حي الكرادة بوسط بغداد، كما أفاد مسؤولون أمنيون فجر الثلاثاء.

وقال المسؤولون لوكالة فرانس برس أن التفجير الذي وقع في ثالث أيام شهر رمضان أسفر كذلك عن إصابة 30 شخصا آخرين بجروح.

وتبنى تنظيم داعش الاعتداء، مؤكدا في نبأ أوردته وكالة أعماق الناطقة باسمه أن التفجير استهدف "تجمعا للشيعة".

وأظهرت صور ومشاهد فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الانفجار لحظة وقوعه والحريق الذي أعقبة والدمار الكبير الذي خلفه أمام "مثلجات الفقمة" حيث غطى الركام الطاولات والكراسي المترامية أمام المتجر الشهير والذي يقصده كثيرون ولا سيما بعد الإفطار في هذا الطقس الحار.

وأظهرت إحدى الصور أكواب المثلجات مرمية على الأرض وسط بقع من الدماء.

وندد بالهجوم بريت ماكغورك المبعوث الأميركي الخاص لدى التحالف الدولي لمحاربة الجهاديين في سوريا والعراق، معربا عن تضامنه مع الشعب العرالقي.

وقال ماكغورك في تغريدة على تويتر إن "إرهابيي تنظيم داعش استهدفوا هذه السنة أطفالا وعائلات كانوا يمضون وقتا سعيدا لدى بائع مثلجات. نحن ندعم العراق في مواجهة الشر".