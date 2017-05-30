"إعلام فرنسا" رفضت رغبة بحرينية بتعيين مراسل لها غير نزيهة سعيد

2017-05-30 - 7:28 م

مرآة البحرين: استنكرت مجموعة إعلام فرنسا العالمي الحكم الصادر بحق الصحافية نزيهة سعيد بعد إدانتها بمراسلة وسائل إعلام أجنبية دون ترخيص، ووصفت المجموعة الحكم بـ "الهجوم على حرية التعبير".

المجموعة قالت في بيان إنها "ستواصل حشد جهودها من أجل مراسلتها ومواصلة التكفل بأعباء الدفاع عنها في الوقت الذي أعلن فيه محاموها نيتهم استئناف الحكم".

وأشارت المجموعة إلى أن السلطات البحرينية، التي كانت قد منحت نزيهة سعيد على مدار 12 عاماً بصورة متواصلة ترخيصاً بالعمل، أبلغتها شهر حزيران/يونيو 2016 برفض طلبها الاعتيادي بتجديد الترخيص.

وكانت السلطات البحرينية قد عبرت عن رغبتها في أن تعيّن مجموعة إعلام فرنسا العالمي مراسلًا جديداً لها في البحرين، وهو أمر رفضته المجموعة رفضاً تاما.

وتعهدت المجموعة بمواصلة "الاحتجاج دون كلل إلى أن تتمكن نزيهة سعيد من العودة إلى ممارسة مهنتها بحرية وبصورة قانونية في بلدها، تماماً كما فعلت خلال 12 عاماً".