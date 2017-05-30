"إعلام فرنسا" رفضت رغبة بحرينية بتعيين مراسل لها غير نزيهة سعيد
2017-05-30 - 7:28 م
مرآة البحرين: استنكرت مجموعة إعلام فرنسا العالمي الحكم الصادر بحق الصحافية نزيهة سعيد بعد إدانتها بمراسلة وسائل إعلام أجنبية دون ترخيص، ووصفت المجموعة الحكم بـ "الهجوم على حرية التعبير".
المجموعة قالت في بيان إنها "ستواصل حشد جهودها من أجل مراسلتها ومواصلة التكفل بأعباء الدفاع عنها في الوقت الذي أعلن فيه محاموها نيتهم استئناف الحكم".
وأشارت المجموعة إلى أن السلطات البحرينية، التي كانت قد منحت نزيهة سعيد على مدار 12 عاماً بصورة متواصلة ترخيصاً بالعمل، أبلغتها شهر حزيران/يونيو 2016 برفض طلبها الاعتيادي بتجديد الترخيص.
وكانت السلطات البحرينية قد عبرت عن رغبتها في أن تعيّن مجموعة إعلام فرنسا العالمي مراسلًا جديداً لها في البحرين، وهو أمر رفضته المجموعة رفضاً تاما.
وتعهدت المجموعة بمواصلة "الاحتجاج دون كلل إلى أن تتمكن نزيهة سعيد من العودة إلى ممارسة مهنتها بحرية وبصورة قانونية في بلدها، تماماً كما فعلت خلال 12 عاماً".
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