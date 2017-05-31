صحيفة محلية تقول أن التشويش على الإنترنت في الدراز تضاعف منذ اقتحام البلدة

2017-05-31 - 12:05 م

مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط في عددها الصادر اليوم أن التشويش على الإنترنت تضاعف منذ اقتحام قوات أمنية للبلدة التي يقطنها أكثر من 20 ألف نسمة، وبلغت مدة قطع الإنترنت 12 ساعة يومياً.

ونقلت الصحيفة عن الأهالي قولهم أن إحدى شركات الاتصالات عمدت إلى مضاعفة ساعات التشويش على الإنترنت.

وأضافت أنه "قبل العملية الأمنية التي نفذت في الدراز بتاريخ (23 مايو/ آيار 2017) كان التشويش على الإنترنت لمدة 6 ساعات (من الساعة 7 مساء إلى الواحدة فجراً)، أما بعد العملية الأمنية فقد عمدت إحدى شركات الاتصالات إلى مضاعفة ساعات التشويش على الإنترنت لمدة 12 ساعة (من الساعة 1 ظهراً إلى 1 فجراً)".

وتمارس شركات الاتصال قطعاً متعمداً للانترنت على الدراز بأوامر رسمية، منذ إسقاط جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، وإقامة اعتصام مفتوح استمر لـ 11 شهراً متواصلاً، وتم إنهاؤه بالقوة في 23 مايو/أيار الجاري.