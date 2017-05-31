بلدي الجنوبية يسقط عضوية أحد أعضائه لأن عنوانه على محافظة أخرى

2017-05-31 - 12:17 م

مرآة البحرين: قال رئيس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري، أن المجلس أسقط عضوية أحد أعضائه (فضل عدم الكشف عن اسمه)، وذلك بعد اكتشاف الجهاز المركزي للمعلومات، وبعد مرور عامين ونصف على انتخابات 2014، أن عنوان العضو مسجل على المحافظة الشمالية.

وقال الأنصاري أن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، أرسل رسالة بذلك لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ليحيل هذا الأخير الرسالة لمجلس بلدي الجنوبية «الذي لم يجد بداً من تطبيق قانون البلديات، والذي يشدد على أن يكون عنوانه مسجلا في نطاق مدة عضويته طوال فترة تمثيله»، مشيراً إلى عقد المجلس اجتماعا مع العضو وخلاله تم اتخاذ قرار الفصل ورفعه للوزير عصام خلف، الذي سيرفع الموضوع بدوره لوزارة العدل لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف «بحسب القانون، بإمكان العضو الطعن في القرار بصفة مستعجلة خلال 15 يوم لدى محكمة التمييز العليا، وذلك منذ لحظة تسلم العضو الرسالة التي أرسلت عبر البريد المسجل أمس الثلثاء (30 مايو/ أيار 2017)، وعبر المحكمة قد يصدر حكم بإرجاعه في حال ثبوت خطأ ما في الموضوع».

من جانبه قال عضو بلدي الجنوبية عن الدائرة الأولى عبدالله القبيسي أن قرار إسقاط عضويته "كيدي"، مؤكداً أنه سيعترض قضائياً على القرار.

وأضاف أن عنوانه السكني مسجل على مدينة عيسى قبل انتخابات العام 2014 بنحو 6 شهور، وأضاف "كان على المجلس البلدي عدم سلق الموضوع والتريث".

واعتبر القبيسي أن هناك "مكيدة مدبرة" على حد زعمه، وأردف ذلك بالقول "كان على الوزير عصام خلف، التحقيق في الموضوع قبل إصدار القرار، ثم إذا كانت هنالك شبهة فساد كما تم الادعاء أليس الواجب الاحتكام للقضاء في ذلك؟ وهو ما لم يتم، حيث تم الاكتفاء بإلقاء الكرة في ملعب المجلس، ونتيجة لافتقار المجلس للمستشارين والقانونيين، استجاب لطلب الوزير بصورة فورية".