أمير الكويت يستقبل خليفة بن سلمان

2017-05-31 - 12:25 م

مرآة البحرين: استقبل أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح، مساء أمس الثلثاء 30 مايو/أيار 2017 رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث أقام مأدبة إفطار على شرفه.

وقالت وكالة أنباء البحرين أن اللقاء تناول "العلاقات الأخوية (...) ومجمل القضايا الإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة".

ويزور خليفة بن سلمان، الكويت بشكل سنوي في شهر رمضان، حيث تقام على شرفه مأدبة الإفطار، التي يحضرها عدد من المسؤولين في الكويت.