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"الوفاق" تدين حل وعد: النظام يتجه للإجهاز على العمل السياسي
2017-05-31 - 4:47 م
مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن النظام البحريني يتجه للإجهاز الكامل على العمل السياسي العلني المعارض، بعد صدور قرار المحكمة الكبرى الإدارية اليوم والقاضي بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطية "وعد".
وشددت الجمعية على أنّ انفلات القبضة الأمنية القمعية يؤكد أكذوبة شعار الإصلاح السياسي الذي سوقت له السلطة طوال سنوات.
وأضافت الوفاق: "إنّ النظام ينتقم اليوم من وعد بسبب مواقفها الوطنية في دعم المطالبة نحو التحول الجذري للديمقراطية"، مؤكدة على أنّ وعد أكبر من أن تكون مجرد جمعية سياسية ولا يمكن أن يحد مشروعها الوطني مبنى أو مقر فهي عمد من أعمدة العمل السياسي والوطني واستهدافها يعكس مستوى تعمق الأزمة السياسية وتكرس حالة الاستبداد والديكتاتورية.
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