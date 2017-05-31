» أخبار
الخارجية الأمريكية: قادة الخليج سيجتمعون مع ترامب في واشنطن واتفاق على ردع التدخلات في البحرين
2017-05-31 - 5:10 م
مرآة البحرين: كشف القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ستوارت جونز أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيجتمعون خلال عام في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال خلال مؤتمر صحافي بشأن جولة رئيس الخارجية "قادة الخليج سيجتمعون خلال عام في واشنطن لمراجعة ما وصلنا إليه بشأن محاربة الإرهاب ومصادر تمويله. وسيتابع تلك المهمة الوزير تيلرسون ".
وتابع "جونز: كما صدر في ملخص قمة دول الخليج بيان قوي بشأن ردع التدخل الإيراني في المنطقة وبخاصة في البحرين و اليمن وسوريا ".وتزعم البحرين أن إيران تتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المحتجين، غير أن تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق نفى تورط إيران في هذا الشأن.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-05-31شاهد عيان: رأيت المعتقل الموسوي في النيابة العامة إنه في حالة يرثى لها
- 2017-05-31الناشطة ابتسام الصائغ تؤكد تعرضها للتعذيب في جهاز الأمن الوطني
- 2017-05-316 منظمات حقوقية تكشف تعرض نشطاء ومدونين تم استدعاءهم في الأمن الوطني للتعذيب والتحرش الجنسي
- 2017-05-31رويترز: محكمة بحرينية تحل جماعة وعد العلمانية المعارضة
- 2017-05-31القضاء البحريني يحل جمعية "وعد" الليبرالية المعارضة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus