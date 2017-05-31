الخارجية الأمريكية: قادة الخليج سيجتمعون مع ترامب في واشنطن واتفاق على ردع التدخلات في البحرين

2017-05-31 - 5:10 م

مرآة البحرين: كشف القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ستوارت جونز أن ‏قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيجتمعون خلال عام في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال خلال مؤتمر صحافي بشأن جولة رئيس الخارجية "قادة الخليج سيجتمعون خلال عام في ⁧ واشنطن ⁩ لمراجعة ما وصلنا إليه بشأن محاربة الإرهاب ومصادر تمويله. وسيتابع تلك المهمة الوزير ⁧ تيلرسون ⁩".

وتابع "‏جونز: كما صدر في ملخص قمة دول الخليج بيان قوي بشأن ردع التدخل الإيراني في المنطقة وبخاصة في ⁧ البحرين ⁩ و اليمن ⁩ وسوريا ".وتزعم البحرين أن إيران تتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المحتجين، غير أن تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق نفى تورط إيران في هذا الشأن.