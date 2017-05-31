6 منظمات حقوقية تكشف تعرض نشطاء ومدونين تم استدعاءهم في الأمن الوطني للتعذيب والتحرش الجنسي

2017-05-31 - 5:31 م

مرآة البحرين: قالت 6 منظمات حقوقية إن نشطاء ومدونين تم استدعاءهم مؤخرا لمبنى الأمن الوطني تعرضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي لدفعهم للإعلان عن تجميد نشاطهم الحقوقي والإعلامي.

المنظمات سلام للديمقراطية، الأوربية البحرينية لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج الديمقراطية و حقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق و الحريات، مركز البحرين لحقوق الإنسان قالت في بيان "خلال شهر مايو من هذا العام دَخَلَ عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق من قِبَل جهاز الأمن الوطني ، المجمع الأمني في الطابق الثالث) و تم خلاله الاستجواب و التحقيق على خِلاف القانون لِساعات مطوّلة و هم في حالة الوُقوف و معصوبين العينين طوال تلك الفترة، و لم يُسْمَح بحضور محامي لمتابعة سَيْر وقائع التحقيق و الذي تعرّضوا فيها للضرب المبرح".

وأضاف البيان "تعرَّض هؤلاء كذلك للازدراء الديني و السَّب والشتم والتحقير و التحرُّش اللفظي والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي ، كما صاحب التحقيق محاولات التهديد والترهيب باستهداف أفراد من أسرهم في حال عدم تركهم عملهم مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إضافة لتهديد زُمَلائهم العاملين في ذات المجال وتم إجبار البعض على التغريد في تويتر وإعلان تجميد النشاط الحقوقي والإعلامي".

وفي الوقت الذي أعربت فيه المنظمات عن رفضها القاطع لاستمرار السُّلطات الأمنية في ترويع المدافعين عن حقوق الإنسان، طالبت الحكومة باتِّخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف استهدافهم.