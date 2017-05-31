الناشطة ابتسام الصائغ تؤكد تعرضها للتعذيب في جهاز الأمن الوطني

2017-05-31 - 6:00 م

مرآة البحرين: أبلغت الناشطة البحرينية ابتسام الصائغ منظمة العفو الدولية بتعرضها للتعذيب في مبنى جهاز الأمن الوطني، بعد استدعائها للتحقيق الجمعة (26 مايو/ أيار 2017).

وأكدت الصائغ أنها تعرضت خلال التحقيق لتصميد عينيها والتعذيب بما في ذلك الضرب والرفس، وقيل لها أنه لا أحد يستطيع حمايتك.

وكانت الصائغ قد أدخلت للمستشفى في حالة انهيار عصبي فور الإفراج عنها.