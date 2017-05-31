» أخبار
شاهد عيان: رأيت المعتقل الموسوي في النيابة العامة إنه في حالة يرثى لها
2017-05-31 - 8:09 م
مرآة البحرين: أفاد شاهد عيان أن هو رأى المعتقل السيد علوي الموسوي في مبنى النيابة العامة اليوم الأربعاء (31 مايو/ أيار 2017).
ومنذ اعتقاله قبل 219 يوما لم يسمح للموسوي بلقاء أي شخص. وقال شاهد العيان إنه كان ينزف من فمه جرّاء تعرضه للتعذيب الوحشي.
وأضاف "إنه في حالة يرثى لها".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-06-01منظمة العفو الدولية تسرد تفاصيل تعذيب الحقوقية البحرينية ابتسام الصايغ في جهاز المخابرات
- 2017-05-31غلق مقرّات جمعية وعد بعد حكم قضائي بتصفيتها… والداخلية: لمنع تجمع مخالف
- 2017-05-31الديهي في مقابلة مع ميدل إيست آي: ألم يحن وقت إرسال مبعوث خاص للبحرين؟
- 2017-05-31الناشطة ابتسام الصائغ تؤكد تعرضها للتعذيب في جهاز الأمن الوطني
- 2017-05-316 منظمات حقوقية تكشف تعرض نشطاء ومدونين تم استدعاؤهم في الأمن الوطني للتعذيب والتحرش الجنسي
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus