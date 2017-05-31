شاهد عيان: رأيت المعتقل الموسوي في النيابة العامة إنه في حالة يرثى لها

2017-05-31 - 8:09 م

مرآة البحرين: ‏أفاد شاهد عيان أن هو رأى المعتقل السيد علوي الموسوي في مبنى النيابة العامة اليوم الأربعاء (31 مايو/ أيار 2017).

ومنذ اعتقاله قبل 219 يوما لم يسمح للموسوي بلقاء أي شخص. وقال شاهد العيان إنه كان ينزف من فمه جرّاء تعرضه للتعذيب الوحشي.

وأضاف "إنه في حالة يرثى لها".