الديهي في مقابلة مع ميدل إيست آي: ألم يحن وقت إرسال مبعوث خاص للبحرين؟

2017-05-31 - 11:43 م

مرآة البحرين: قال نائب أمين عام الوفاق الشيخ حسين الديهي إن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية أخلاقية وقانونية لتوفير الحماية للمتظاهرين السلميين وللمجتمع المدني في البحرين.

وتساءل في مقابلة مع موقع ميدل إيست آي "بعد كل الجرائم والانتهاكات؛ ألم يحن الوقت المناسب للأمين العام للأمم المتحدة أن يبعث مبعوثا خاصا للبحرين.

وقال الديهي إن "التدهور الخطير في الدراز واستهداف آية الله الشيخ عيسى قاسم نتيجة للصمت الدولي حيال الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الأغلبية السياسية والأغلبية الشعبية.

وأكد الديهي أن الوفاق سوف تستمر في مشروعها الوطني رغم كل التحديات ولن تغيب أبدا، مؤكدا أن الحكومة "لن تستطع إيقاف المطالب العادلة والمحقة عبر حل الجمعيات السياسية".