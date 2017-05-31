غلق مقرّات جمعية وعد بعد حكم قضائي بتصفيتها… والداخلية: لمنع تجمع مخالف

2017-05-31 - 11:46 م

مرآة البحرين: أغلقت السلطات البحرينية الأربعاء (31 مايو/ أيار 2017) مقرات جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" المعارضة، بعد ساعات من حكم قضائي يقضي بتصفيتها.

وكان من المقرر أن تستقبل وعد في مقرها بأم الحصم ضيوفها في المجلس الأسبوعي المعتاد، إلا أن الأعضاء تفاجؤوا بمحاصرة المقر من قبل قوات كبيرة، قبل أن تغلقه بالتزامن مع غلق مقر الجمعية بالمحرق.

من جهتها قالت وزارة الداخلية إن قوات الشرطة قامت بواجباتها القانونية في منع تجمع مخالف للقانون رافقته دعوات تحريضية من شأنها الإخلال بالأمن العام والسلم الأهلي.