أنباء عن مقتل شرعي داعش البحريني تركي البنعلي

2017-06-01 - 5:30 ص

مرآة البحرين (خاص): أكدت أنباء مقتل البحريني تركي البنعلي في غارة للتحالف الدولي على سيارة كانت تقله إلى جانب قياديين آخرين في تنظيم داعش الإرهابي الإثنين (29 مايو/ أيار 2017).

ويشغل البنعلي منصب شرعي داعش، وهو أكبر مرجعية دينية للتنظيم الإرهابي. وظهر البنعلي قبل نحو عامين في جامع النور بالرقة خطيبا بمناسبة عيد الفطر.

وكانت السلطات البحرينية قد أسقطت جنسية البنعلي واثنين من أشقائه لانخراطهم في تنظيمات إرهابية. ويحاكم شقيقه عبدالله بتهمة تشكيل خلية إرهابية خطط لتفجير جامع شيعي جنوب البحرين (جامع عالي الكبير).

ونشر موقع ليبي أواخر العام الماضي نبأ اعتقاله في سرت، إلا أن مقربين من التنظيم نفوا ذلك.