إدارة ترامب تقترح خطة تتضمن خفض المساعدات الأمنية للبحرين بنسبة 86%

حمد بن عيسى التقى ترامب في الرياض

2017-06-01 - 6:21 ص

مرآة البحرين: قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن التخفيضات المقترحة في ميزانية الدبلوماسية والمساعدات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية قضت بتخفيض المساعدات لدول عديدة في الشرق الأوسط.

وتهدف الخطط، التي أُعلِنَ عنها لأول مرة في مارس/آذار 2017، إلى خفض الإنفاق على وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بنسبة 28%، مع زيادة الأموال المُخصَّصَة للبرامج العسكرية.

وتقضي الخطة بخفض المساعدات الأمنية إلى البحرين بنسبة 86%.

وقالت الصحيفة إنه من غير المُرجَّح أن يوافق الكونغرس على مقترحات إدارة ترامب بشكلها الحالي.