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البحرين تدين تفجيرات بغداد وكابل الإرهابية
2017-06-01 - 2:55 م
مرآة البحرين: دانت مملكة البحرين التفجيرات الإرهابية التي هزت العاصمة العراقية بغداد، والعاصمة الأفغانية كابل، والتي خلفت عشرات القتلى الجرحى.
وقالت الخارجية في بيان لها أن البحرين تدين "التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا مؤخراً في مدينة بغداد بجمهورية العراق، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء، معربة عن خالص التعازي للحكومة العراقية ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين" داعية إلى تكاتف الجهود لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وفي سياق متصل نددت الخارجية بالتفجير الإرهابي الذي استهدف الحي الدبلوماسي في كابل بجمهورية أفغانسات "مؤكدةً وقوف البحرين مع أفغانستان في حربها ضد الإرهاب وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لبسط الأمن والسلم".
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