سجناء جو يشكون التضييق وقلة الطعام ويطالبون بالتحرك لإنقاذهم

2017-06-01 - 3:51 م

مرآة البحرين: شكا عدد من سجناء سجن جو، من استمرار التضييق عليهم من جهة، ومن جهة أخرى عن قلة الطعام، حيث يقضي بعضهم أيام شهر رمضان المبارك دون حصوله على وجبة إفطار.

وقالت الرسالة التي تداولها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن سجناء جو مستمرون في إضرابهم عن الزيارات منذ 4 أشهر احتجاجاً على تقليص مدة الزيارة ووضع الحواجز بين المعتقلين وذويهم، مشيرة إلى تضييق يتعرضون له حيث لا يسمح لهم بالخروج من العنابر إلا لإجراء الاتصالات الهاتفية، بينما الكافتيريا (الكانتين) لا يسمح لهم إلا شراء "الأدوات الشخصية من صابون وغيرها"، بعيداً عن المواد الغذائية.

وأضافت الرسالة الموقعة من بعض سجناء جو أن المعتقلين ينتظرون موعد الوجبات، ليتهافت عليها أكثر من 14 نزيل في زنزانة واحدة، أما في أيام شهر رمضان المبارك، فيتم "توزيع حصص الإفطار وقد يجيء الدور إلى العنبر الخاص بك ليقول .. *انتهى الطعام* ومالنا إلا أن نواصل الصيام ممتد ليوم آخر" متهمين النظام بأنه يعمل على قتلهم بالتجويع.

وناشد السجناء، الشعب البحريني والعالم العربي إلى التحرك والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي على وسم "#أنقذوا_معتقلي_جو" ليصل صوتهم إلى العالم، وليعلم الجميع عن معاناتهم.