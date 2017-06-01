هجوم على ناقلة نفط بمضيق باب المندب قبالة اليمن

2017-06-01 - 4:16 م

مرآة البحرين (رويترز): هاجم مسلحون مجهولون ناقلة نفط يوم الأربعاء في مضيق باب المندب الاستراتيجي بالبحر الأحمر قرب اليمن في أحدث عنف بالمنطقة التي يمر منها جزء كبير من النفط العالمي.

وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان إن المهاجمين أطلقوا قذائف صاروخية على الناقلة إم.تي موسكي التي ترفع علم جزر مارشال في جنوب مضيق باب المندب. وتبلغ حمولة الناقلة 70362 طنا.

وقال متحدث باسم القوة إنه لا يبدو أن الهجوم من تنفيذ قراصنة وإنه يتصل على الأرجح "بالاضطراب المستمر في البحر قبالة ساحل اليمن".

وتعرضت سفن لهجمات قبالة ساحل جنوب اليمن في الشهور الماضية شنها الحوثيون الذين يقاتلون الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

ويمر قرابة أربعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا فضلا عن سلع تجارية أخرى عبر مضيق باب المندب إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.