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المحكمة العمالية تلزم طيران الخليج بدفع 30 ألف دينار لموظفة إيرلندية تم فصلها تعسفياً
2017-06-02 - 2:38 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود الوادياني بإلزام الناقل الوطني للبحرين، شركة طيران الخليج، بدفع مبلغ 29796.126 دينار، لإيرلندية تم فصلها من العمل بشكل تعسفي.
وفي تفاصيل الدعوى تبين أن الموظفة الإيرلدنية عملت مع طيران الخليج لحوالي 24 عاماً.
وألزمت المحكمة الشركة بمنح الموظفة شهادة نهاية خدمة، وألزمتها بالمصاريف و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
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