«رويترز» رئيس الصندوق السيادي البحريني: نتطلع للاستثمار في طرح أرامكو

2017-06-02 - 2:43 م

مرآة البحرين (رويترز): قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية البحريني ممتلكات لرويترز إنه يتطلع إلى المشاركة في الطرح العام الأولي لأسهم عملاق النفط أرامكو السعودية المملوكة للحكومة متوقعا المزيد من الفرص من برنامج الإصلاح في المملكة.

وتعتزم أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، إدراج نحو خمسة في المئة من أسهمها في عدد من البورصات العام المقبل بهدف جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار مما قد يسفر عن تقييم الشركة بنحو تريليوني دولار.

وقال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لممتلكات في مقابلة أجريت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء في سان بطرسبرج "الجميع حول العالم يضعون (أرامكو) نصب أعينهم والعقل تصيبه الدهشة حين يتحدثون عن الطرح العام الأولي لأرامكو وحجمه".

وردا على سؤال عما إذا كانت ممتلكات مهتمة بالمشاركة قال الكوهجي "الجميع في أنحاء العالم سيكونون مهتمين. دعونا نأمل في أن نستطيع لعب دور صغير في الطرح العام الأولي".

وتدير ممتلكات، التي تأسست عام 2006 كشركة قابضة مستقلة تضم الأصول المملوكة للحكومة، الثروة السيادية للبحرين في الوقت الذي تساعد فيه في تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز وتقدر محفظتها بأكثر من سبعة مليارات دولار.

وكان الكوهجي يتحدث عشية منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الذي ينعقد في الأول والثاني من يونيو حزيران ويضم قادة أعمال من روسيا والخارج كل عام.

والطرح العام الأولي لأرامكو هو جزء فقط من برنامج للخصخصة والإصلاحات كشف عنه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد أن أثر انخفاض أسعار النفط سلبا على الموارد المالية للمملكة.

وينطوي شق كبير من الخطة على نقل مسؤولية مشاريع التنمية والخدمات العامة إلى القطاع الخاص. وقال الكوهجي إن الإصلاحات ستعود بالنفع على منطقة الخليج بأكملها إلى جانب توفير فرص استثمار.

وقال "نحن قريبون جدا من السعودية وكل هذه الإصلاحات القادمة من السعودية سيكون لها أثر إيجابي جدا على البحرين".

وذكر الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة كأكثر القطاعات الواعدة. ولدى ممتلكات حصة في شركة كيه.أو.إس الإيطالية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، والتي يتوقع الكوهجي أنها قد تستفيد من زيادة دور القطاع الخاص.

كان الأمير محمد قال إنه في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة بتقديم الرعاية الطبية إلى مواطنيها فإنه ليس من الضروري أن تدير المستشفيات التي قد يباع بعضها.

وأشاد الكوهجي ببرنامج الإصلاح الذي يشرف عليه الأمير محمد بن سلمان. وقال "كثير من الناس يتشككون في ما إذا كان بوسعه تحقيقه لكنني أري أن هذه ليست القضية. حاليا الناس لديهم اتجاه يمضون إليه ويعملون من أجل هدف مشترك وهذه هي وصفة النجاح".