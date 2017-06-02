مقتل 6 في انفجار قنبلة بسوق في شمال اليمن

2017-06-02 - 2:54 م

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤولون أمنيون إن قنبلة انفجرت في سوق ببلدة في شمال اليمن مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة 15 آخرين ليل الخميس.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن المهاجمين زرعوا عبوة ناسفة بدائية الصنع في سوق ببلدة الحزم شمال شرقي العاصمة كان مكتظا بالمتسوقين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولم تتضح دوافعه بعد.