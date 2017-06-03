السجن 3 و5 سنوات لـ 12 متهماً بحرق إطارات قرب سوق واقف
2017-06-03 - 3:27 م
مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنوات لسبعة متهمين والحبس 3 سنوات لخمسة متهمين، أعمارهم 16 إلى 23 سنة، وألزمتهم متضامنين بدفع 218 دينارا.
وعاقبت المحكمة المتهمين لانهم في 28 يوليو/ تموز 2016 أشعلوا عمدا حريقا في منقولات، واشتركوا وآخرون في تجمهر، كما أنهم حازوا وأحرزوا «مولوتوف»، كما أنهم أتلفوا وآخرون مجهولون جزءا من هيكل السيارة المملوكة لوزارة الداخلية.
وتزعم السلطات أن المتهمين وآخرين مجهولين قد تجمعوا في شارع ولي العهد بالقرب من سوق واقف في الساعة 1 ظهرا بهدف التجمهر والقيام بعملية حرق لإطارات سيارات والتعدي على سيارات المارة بزجاجات المولوتوف.
وتدعي السلطات أن المتهمين اعتدوا على عقيد في الداخلية كان يستقل سيارة تابعة للداخلية، بقذف إطار لمحاولة إيقافه واعتراض طريقه.
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